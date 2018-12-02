Çoktin: Türkiye'de Keşfedilmeyi Bekleyen Genç Yetenekler Var

Amatör 1'inci Lig Takımı Ortaçeşme Spor Kulübü Başkanı Mazlum Çoktin, Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda genç yeteneğin olduğunu vurgulayarak, "Bu gençleri profesyonel sporcular olarak hazırlamalıyız" dedi.

Beykoz'da 1966 yılında kurulan amatör 1'inci Lig Takımı Ortaçeşme Spor Kulübü sportif faaliyetlerle değil, yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Ticaret hayatından kulüp başkanlığına gelen Mazlum Çoktin, Ortaçeşme Spor Kulübü ile birlikte sosyal yardımlarda bulunuyor.

"En az spor kadar yardımlaşmak da önemli. Yapacağımız sosyal sorumluluk projeleriyle adımızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz" diyen bordo beyazlıların başkanı Mazlum Çoktin ilk olarak, Beykoz ve çevresinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan insanlara ardından da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesi'ne akülü ve tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

"ÜLKESİNE FAYDALI SPORCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Madde bağımlığının yaşının 9'a kadar düştüğüne dikkat çeken Mazlum Çoktin, "Çocuklarımızın bu tarz kötü alışkanlıklardan uzak durmasında sosyal çevre ve sportif aktivitelerin doğrudan etkisi var. Ülkesine faydalı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kötü alışkanlıklara sahip çocukları rehabilite etmenin en kolay yolunun spor olduğunu söyleyen Çoktin, sporun özellikle de futbolun, gençler için olumlu anlamda bir çıkış yolu sağlayacağı düşüncesine inandığını vurguladı. Başkan Çoktin, "Çocuklarımızın, gençlerimizin tüm enerjilerini spora yönlendirerek, tüm kötü alışkanlıklardan onları korumak, kollamak bizim öncelikli görevimiz" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA TÜRK SPORCULAR GÖNDERMELİYİZ"

Ortaçeşme Spor Kulübü'nde üstlendiği görevde sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyleyen Mazlum Çoktin, "Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda genç yetenek var. Bu gençleri profesyonel sporcular olarak hazırlayıp, yabancı futbolcular ihraç etmek yerine yurt dışına Türk sporcular göndererek ülke ekonomisine de katkı sağlayabiliriz. Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olma yolunda hazırlıklarla dünya çapında yıldız olabilecek Türk futbolcular yetişeceği inancıyla yolumuza hızla devam edeceğiz" dedi. - İstanbul