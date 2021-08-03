Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
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Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim

Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan orman yangınında turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim olunca, tabloları aratmayan güzelliklerden geriye küller kaldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan orman yangınında turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim olunca, tabloları aratmayan güzelliklerden geriye küller kaldı. Yeşil ve mavinin her tonunun görüldüğü, farklı bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan koyun son hali yürekleri sızlattı. El değmemiş güzellik Çökertme'deki ormanlık alanlar siyaha büründü, köydeki restoranlar küle, otobüs ve traktörler demir yığınına döndü. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu küle çevirdi, filmin çekildiği ev de yandı. Filmin yapımcısı Birol Güven üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı

Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda 31 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı, Gökpınar, Gökbel, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Türkevleri mahallelerinde etkili oldu. Mazı köyünden sıçrayan alevler, dün Çökertme Mahallesi'ni sardı. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini artırması nedeniyle alevler tüm gökyüzünü kapladı. Mahallede yaşayan köylüler acilen tahliye edildi. Vatandaşlar evlerini, hayvanlarını, otomobillerini, traktörlerini bırakarak bölgeden ayrıldı. Gece boyu köyde etkili olan yangın, bölgeyi kasıp kavurdu. Yemyeşil doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Çökertme Koyu siyaha döndü. Akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle karadan yapılan müdahalelerle söndürme çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale başlatıldı. 

'MANDIRA FİLOZOFU'NUN ÇEKİLDİĞİ KOY ALEVLERE TESLİMYangında, Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim olurken, Mandıra Filozofu'nun çekildiği ev de küle döndü. Filmin yapımcısı Birol Güven üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Birol Güven 'Filmimiz çektiğimiz Çökertme Liman Koyu da maalesef alevlere teslim olmak üzere. Çökertme boşaltılıyor. Şartlar çok kötü. Rüzgar sert esiyor. Allah kahramanlarımıza yardım etsin' diye paylaşım yaptı.

Bölgede, Özlem Tekin, Hakan Altun, Zeynep gibi şarkıcıların da çiftliği bulunuyor. Altun 'İliklerimize kadar yandık, yanmaya devam ediyoruz' açıklamasında bulunurken şarkıcı Zeynep de' Vatanım yanıyor, talan ediliyor. Allah'ım sen yardım et' yorumuyla yangın anından paylaşım yaptı.


Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim
Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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