Çöken İstinat Duvarı 3 Araca Zarar Verdi
Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı binanın otoparkına doğru yıkıldı.
Park halindeki 3 aracın hasar gördüğü olayın ardından duvarın yıkılan bölümleri temizlendi ve daha sonra otomobiller bulunduğu yerden çekildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı.
Kaynak: AA