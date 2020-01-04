Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı
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Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.

04.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:42
Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.


Yetkililer, başkent 'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasındaki 7 katlı binanın enkazı altında kalan en az 7 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Olay mahallinde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerince bina enkazından kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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