Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı
Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.
Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasındaki 7 katlı binanın enkazı altında kalan en az 7 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Olay mahallinde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerince bina enkazından kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle