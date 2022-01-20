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Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldıMALATYA Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir büyükbaş besi çiftliğinde çökme meydana geldi.

MALATYA (İHA) - Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

MALATYA Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir büyükbaş besi çiftliğinde çökme meydana geldi. Hayvanların son anda kurtarıldığı işletmede zarar büyük.

Edilen bilgilere göre Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında aşırı yük binen işletmenin farklı noktalarında çökmeler başladığını gören işletme sahibi Abuzer Yağlı, hızlı bir şekilde işletmede bulunan 10 adet büyükbaş hayvanı bulundukları yerden çıkararak komşularının ahırlarına götürdü.

Hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran işletme sahibi Yağlı çökme kaynaklı zararlarının büyük olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istedi.

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

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