Çok konuşulacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" ayrıntısı

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

HALİL FALYALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi ise bu sabah gözaltına alındı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

FALYALI O GÜN ZIRHLI ARACINI KULLANMAMIŞ

Gündemi altüst eden suikast sonrası çok sayıda iddia ortaya atılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazetecilik yapan Emir Abdurrahman Bulut, cinayetle ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu. Bulut, kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Falyalı'nın kullandığı zırhlı aracı o gün için kullanmadığını belirten Bulut, "Suikast profesyonelce hazırlanmış. Saldırının gerçekleştiği sokağa gittiğimizde her şeyin ince ayrıntısına kadar ayarlandığını gördük. Uzun namlulu silahların kullanılması da ayrı bir konu. Çapraz ateşe alınmış Falyalı. Yani saldırısan sağ çıkmaması için her türlü detay düşünülmüş. Normalde zırhlı araçla dışarıya çıkardı. Otelden çıkıp evine dönerken 200 metre kala böyle bir saldırının gerçekleşmesi, bu işin profesyonelce yapıldığını gösteriyor" dedi.

"SÜRAT TEKNESİ İLE KAÇMAK PEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Bulut sözlerinin devamında, saldırganların KKTC'den sürat teknesi ile kaçmasının mümkün olmadığını belirterek, Suikastın olduğu gün deniz dalgalıydı.Sürat teknesi ile kaçmak pek mümkün değildi. Ayrıca Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürekli arama yaptı olay sonrası. Denizden kaçmaları pek mümkün görünmüyor. Zaten poliste suikastın olduğu bölgede aramalarını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

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