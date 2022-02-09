Çok konuşulacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" ayrıntısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok konuşulacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" ayrıntısı

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil Falyalı suikastıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. KKTC'de gazetecilik yapan Emir Abdurrahman Bulut, Falyalı'nın sürekli kullandığı zırhlı aracını o gün kullanmadığını belirterek, "Normalde zırhlı araçla dışarıya çıkardı. Otelden çıkıp evine dönerken 200 metre kala böyle bir saldırının gerçekleşmesi, bu işin profesyonelce yapıldığını gösteriyor" dedi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi ise bu sabah gözaltına alındı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Gündemi altüst eden suikast sonrası çok sayıda iddia ortaya atılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazetecilik yapan Emir Abdurrahman Bulut, cinayetle ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu. Bulut, kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Falyalı'nın kullandığı zırhlı aracı o gün için kullanmadığını belirten Bulut, "Suikast profesyonelce hazırlanmış. Saldırının gerçekleştiği sokağa gittiğimizde her şeyin ince ayrıntısına kadar ayarlandığını gördük. Uzun namlulu silahların kullanılması da ayrı bir konu. Çapraz ateşe alınmış Falyalı. Yani saldırısan sağ çıkmaması için her türlü detay düşünülmüş. Normalde zırhlı araçla dışarıya çıkardı. Otelden çıkıp evine dönerken 200 metre kala böyle bir saldırının gerçekleşmesi, bu işin profesyonelce yapıldığını gösteriyor" dedi.

Bulut sözlerinin devamında, saldırganların KKTC'den sürat teknesi ile kaçmasının mümkün olmadığını belirterek, Suikastın olduğu gün deniz dalgalıydı.Sürat teknesi ile kaçmak pek mümkün değildi. Ayrıca Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürekli arama yaptı olay sonrası. Denizden kaçmaları pek mümkün görünmüyor. Zaten poliste suikastın olduğu bölgede aramalarını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiSon Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareketHalil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket
Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattıSuikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı
İddialar günlerce konuşulmuştu! Sedat Peker'in silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı için dedikleri yeniden gündemdeİddialar günlerce konuşulmuştu! Sedat Peker'in silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı için dedikleri yeniden gündemde
Saldırganlar deniz yoluyla mı kaçtı? Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk açıklamaSaldırganlar deniz yoluyla mı kaçtı? Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Halil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmişHalil Falyalı suikastinde ilk polis raporu çıktı! 3 silahın kullanıldığı saldırıda 31 el ateş edilmiş

Haberler.com - Güncel

Halil Falyalı, Suikast, KKTC, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title