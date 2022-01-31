Çok Güzel Hareketler son bölüm Full HD izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölümde neler oldu? - Haberler
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Çok Güzel Hareketler son bölüm Full HD izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölümde neler oldu?

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Çok Güzel Hareketler son bölüm Full HD izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölümde neler oldu?

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ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölüm skecinde,

  • Evde Tek Başına: 02:49
  • Komşuculuk: 23:29
  • Külkedisi: 44:55
  • Ev Adamı: 01:10:59
  • Pozitif Bir Sıra: 01:31:30 başlıkları yer aldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Final bölümüyle ekranlara gelecek olan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin final açıklaması şu şekilde: "Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz! Çok yakında yeniden görüşmek üzere! #ÇokGüzelHareketler2"

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleri ve final bölümüyle Kanal D'de!

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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