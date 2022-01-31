Çok Güzel Hareketler son bölüm Full HD izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölümde neler oldu?
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ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son bölüm skecinde,
- Evde Tek Başına: 02:49
- Komşuculuk: 23:29
- Külkedisi: 44:55
- Ev Adamı: 01:10:59
- Pozitif Bir Sıra: 01:31:30 başlıkları yer aldı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Final bölümüyle ekranlara gelecek olan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin final açıklaması şu şekilde: "Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz! Çok yakında yeniden görüşmek üzere! #ÇokGüzelHareketler2"
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleri ve final bölümüyle Kanal D'de!
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