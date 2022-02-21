Çok Güzel Hareketler hangi kanalda, yeni kanalı neresi? ÇGHB 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni kanalı belli oldu mu?
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Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Final kararının ardından izleyiciler, Çok Güzel Hareketler hangi kanalda, yeni kanalı neresi? ÇGHB 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni kanalı belli oldu mu? merak etti. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yeni kanalı hangisi? Çok Güzel Hareketler 2 Star TV'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Çok Güzel Hareketler hangi kanalda, yeni kanalı neresi? ÇGHB 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni kanalı belli oldu mu? Çok Güzel Hareketler Kanal D'de olmayacak mı? Çok Güzel Hareketler yeni platformu hangisi?
Çok Güzel Hareketler 2 normalde her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyordu.
Fakat geçen haftalarda ÇGH 2 Kanal D'de final yaptı. Program ilerleyen zamanlarda başka bir platformda yayınlanmaya devam edecek.
Çok Güzel Hareketler 2 bugün 21 Şubat 2022 yayın akışında eski bölümü ile yer aldı. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2 yok mu merak etmişti. Bildiğiniz gibi program geçtiğimiz haftalarda son kez yayınlanmıştı. Daha doğrusu Kanal D'de son kez yayınlandı. Programın farklı bir platforma geçeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Star TV'ye geçebilir açıklaması yapılmıştı.
Kanal D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Artık Star TV'de yayınlanacak olan programın mart ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.
Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.
Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.
Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun