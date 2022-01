Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu? merak ediliyor. Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu, niye başlamadı, final mi oldu? ÇGHB bu akşam yok mu? Detaylar sizlerle...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Programın yeni bölümleri Pazartesi yayınlanmaktadır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı arası nedeniyle bugün yani 3 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. ÇGHB2 yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bitmedi veya final yapmadı. Program sadece 1 haftalık yılbaşı arası veriyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 normalde önceden Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat sonradan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Pazartesi gününe alındı. Yani şuanda program Pazartesi ekranlara geliyor. Pazar günleri Yargı dizisi var.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 FORMATI NEDİR?

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Arif Güloğlu : Altyapı : 3-

Atakan Çelik : Üstyapı : 1-

Ayşegül Yılmaz : Üstyapı : 1-

Batuhan Soyaslan : Üstyapı : 1-

Cemile Canyurt : Üstyapı : 1-

Cenan Adıgüzel : Altyapı : 1-

Ebru Yücel : Altyapı : 3-

Emin Oğuz Çelebi : Altyapı : 1-

Emre Aslan : Altyapı : 6-

Evliya Aykan : Üstyapı : 1-

Ezgi Özyürekoğlu : Üstyapı : 1-

Fatma Tezcan : Üstyapı : 1-

Hacı Ahmet Ak : Altyapı : 1-

Hilmi Deler : Üstyapı : 1-

Metin Pıhlıs : Üstyapı : 1-

Ömer Faruk Çavuş : Altyapı : 1-

Safa Sarı : Üstyapı : 1-

Selen Esen : Altyapı : 1-

Tuğba Yılmaz : Altyapı : 15-

Yeşim Dursun : Altyapı : 21-

