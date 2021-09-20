Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ayrılan oyuncular kimler? ÇGHB 2 Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema yok mu, neden yok, ayrıldı mı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yeni sezonda bazı oyuncular programdan ayrıldı. Ayrılan oyuncular birçok dizide ve filmde rol alacaktır. Peki, ÇGHB 2 Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema neden yok, ayrıldı mı? ÇGHB 2 hangi oyuncular ayrıldı? İşte tüm bilgiler...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN?

Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. Program, 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. Program 3. sezon pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezon ise pazartesi günü yayınlanmaya başlamıştır.

Kısacası yeni sezonda Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Pazartesi günleri ekrana gelecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi Kanal D'de her Pazartesi saat 20:00 'da yeni bölümlerini izleyebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Ali Özün Aydın

Arzu Susantez

Begüm Çağla Taşkın

Birsel Kılınçcı

Cihan Talay

Didem Ruhi

Eda Nur Hancı

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Nazlı Senem Ünal

Ozan Yiğit

Sema Özkan

Yiğit Taşdemir

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ayrılan oyuncular bu şekildedir. Bu oyunculara ek olarak bazı oyuncular da ara sıra sahneye çıkacaktır. Örneğin geçtiğimiz hafta Hamza oyunlarda yoktu. Fakat ayrılan oyuncular arasında yer almıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÇGHB 2 GÜRHAN, ALİ, BİRSEL, BEGÜM, OZAN, SEMA, CİHAN TALAY YOK MU, AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

ÇGHB 2 ayrılan oyuncular arasında Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema vb. gibi oyuncular da yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre ayrılan oyuncuları yeni birçok dizi ve filmde göreceğiz. Fakat bazen, bazı zamanlarda 1-2 skeçlerde oynayabilir açıklaması yapıldı.

ÇGHB 2 A TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cenan Adıgüzel

Cemile Canyurt

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen

Tuğba Yılmaz

Cansu Mumcu

Ecem Sena Bayır

Engin Demircioğlu

Fatih Öztürk

Hamza Yazıcı

Hande Özen

Hilmi Deler

Talha Karcı

Yasin Çam

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