Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ayrılan oyuncular kimler? ÇGHB 2 Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema yok mu, neden yok, ayrıldı mı?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yapılan açıklamaya göre Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yeni sezonda bazı oyuncular ayrıldı. Ayrılan oyunlar kimlerdir merak edildi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ayrılan oyuncular kimler? ÇGHB 2 Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema neden yok, ayrıldı mı? İşte tüm ayrılan ve devam eden oyuncuların isimleri...
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yeni sezonda bazı oyuncular programdan ayrıldı. Ayrılan oyuncular birçok dizide ve filmde rol alacaktır. Peki, ÇGHB 2 Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema neden yok, ayrıldı mı? ÇGHB 2 hangi oyuncular ayrıldı? İşte tüm bilgiler...
Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. Program, 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. Program 3. sezon pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezon ise pazartesi günü yayınlanmaya başlamıştır.
Kısacası yeni sezonda Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Pazartesi günleri ekrana gelecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi Kanal D'de her Pazartesi saat 20:00 'da yeni bölümlerini izleyebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Ali Özün Aydın
- Arzu Susantez
- Begüm Çağla Taşkın
- Birsel Kılınçcı
- Cihan Talay
- Didem Ruhi
- Eda Nur Hancı
- Gözde Şencan
- Gürhan Altundaşar
- Nazlı Senem Ünal
- Ozan Yiğit
- Sema Özkan
- Yiğit Taşdemir
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ayrılan oyuncular bu şekildedir. Bu oyunculara ek olarak bazı oyuncular da ara sıra sahneye çıkacaktır. Örneğin geçtiğimiz hafta Hamza oyunlarda yoktu. Fakat ayrılan oyuncular arasında yer almıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
ÇGHB 2 ayrılan oyuncular arasında Gürhan, Cihan, Ali, Birsel, Begüm, Ozan, Sema vb. gibi oyuncular da yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre ayrılan oyuncuları yeni birçok dizi ve filmde göreceğiz. Fakat bazen, bazı zamanlarda 1-2 skeçlerde oynayabilir açıklaması yapıldı.
- Arif Güloğlu
- Atakan Çelik
- Ayşegül Yılmaz
- Batuhan Soyaslan
- Cenan Adıgüzel
- Cemile Canyurt
- Ebru Yücel
- Emin Oğuz Çelebi
- Emre Aslan
- Evliya Aykan
- Ezgi Özyürekoğlu
- Fatma Tezcan
- Hacı Ahmet Ak
- Metin Pıhlıs
- Ömer Faruk Çavuş
- Safa Sarı
- Selen Esen
- Tuğba Yılmaz
- Cansu Mumcu
- Ecem Sena Bayır
- Engin Demircioğlu
- Fatih Öztürk
- Hamza Yazıcı
- Hande Özen
- Hilmi Deler
- Talha Karcı
- Yasin Çam