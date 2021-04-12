Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Arif neden yok, hastalandı mı? ÇGHB 2 Arif Güloğlu ne zaman geri dönecek? Hastalığı ne?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Arif neden yok seyirciler tarafından merak edildi. Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Arif Güloğlu hastalandı mı, rahatsızlığı ne, ne zaman geri dönecek? ÇKHB 2 Arif neden yok, skeçlerde neden oynamıyor? Detaylar haberimizde.
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümünde alt yapı ekiplerinden Arif Güloğlu programda yer almadı. Bunun ardından seyirciler Arif neden yok, rahatsızlandı mı, hastalığı nedir? merak etti. Ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ARİF GÜLOĞLU NEDEN YOK?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin en başarılı oyuncularından birisi Arif Güloğlu hastalığı nedeniyle yeni bölümde yer almadı. En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi beklenen başarılı oyuncunun yer aldığı birçok skeç zil çaldırmayı başarmıştı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ARİF HASTALANDI MI? HASTALIĞI NE?
BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun Lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı iki hafta önce öğrenen Güloğlu'nun Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladığı öğrenildi.
Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu'nun tedavi için Ankara'da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."
Arkadaşlarının destek videosuna sessiz kalamayan Arif Güloğlu ise "Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım be. Bütün zorlukları nasıl aştıysak bunu da öyle aşacağız" dedi.