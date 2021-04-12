Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Arif neden yok, hastalandı mı? ÇGHB 2 Arif Güloğlu ne zaman geri dönecek? Hastalığı ne?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Arif neden yok seyirciler tarafından merak edildi. Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Arif Güloğlu hastalandı mı, rahatsızlığı ne, ne zaman geri dönecek? ÇKHB 2 Arif neden yok, skeçlerde neden oynamıyor? Detaylar haberimizde.