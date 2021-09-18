Çok Güzel Hareketler 2'den "Çok Güzel" sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…

Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta, yer aldığı projelerle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'i ağırlıyor.

"Bir Demet Skeç" adlı skeçte rol alan Özdemir, davetsiz misafir olarak konuk olduğu evde komik anlar yaşatıyor.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 20 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de...

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