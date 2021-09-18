Çok Güzel Hareketler 2'den 'Çok Güzel' sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor… - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok Güzel Hareketler 2'den "Çok Güzel" sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…

Hürriyet - Haberler | Magazin
Çok Güzel Hareketler 2'den

Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta, yer aldığı projelerle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'i ağırlıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta, yer aldığı projelerle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'i ağırlıyor.

"Bir Demet Skeç" adlı skeçte rol alan Özdemir, davetsiz misafir olarak konuk olduğu evde komik anlar yaşatıyor.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 20 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de...

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Murat Kurum Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çok Güzel Hareketler 2'den 'Çok Güzel' sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor… - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:33:32. #1.17#