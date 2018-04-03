Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De İstanbul!

"DÜŞLER DÜNYASINDA, KARANLIĞIN OLMADIĞI BİR YERDE"

Projenin söz ve müzikleri Flört grubundan tanıdığımız Ata Akdağ'a ait. Akdağ aynı zamanda albümlerde tuşlu çalgılar ve vokal görevini üstleniyor. Projenin kurucu üyeleri olan Mert Alkaya'yı davulda, Ferhat Hasanoğlu'nu da bas gitarda görüyoruz. Grup, kendileri için müzik endüstrisinin alışılagelmiş kalıpları dışında bağımsız bir ortam yaratıyor ve adeta George Orwell'in 1984 romanında sözü edilen 'bir düşler dünyasında, 'karanlığın olmadığı bir yerde' buluşuyorlar.

TÜRK ROCK MÜZİĞİNDE GÜNCEL, ÖZGÜN VE GÜÇLÜ BİR SOUND

Türk rock müziğinde güncel, özgün ve güçlü bir sound yakalamayı amaçlayan albümde 10 parça bulunuyor. YAYA'nın yolculuğunda yeni bir sayfa olan "O Altın Ülkede" Sarı Ev etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.