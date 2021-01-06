Çok eleştirilmişti Yavuz Bingöl kazanacağı parayı bağışlayacak

Filmin yönetmeni Fatih Bayhan, Hulki Cevizoğlu'nun yönettiği "Ceviz Kabuğu" programına katıldı. Yönetmen, Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Bingöl hakkında "Yavuz Bey oyunculuğunun hakkını verdi. Samimi, mütevazi ve rolü için tüm fedakarlıkları göze alan profesyonel bir oyuncu gördük" dedi. Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da yayına bağlanarak oyuncuya dair şu açıklamayı yaptı: "Akif'çe bir tutum sergiledi, kendisine bağış açıklamasından dolayı ayrıca teşekkür ederim."

Kaynak: Hürriyet