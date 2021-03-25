Çok başarılı (Burak Yeter)

Renklerin uyumu, pantolonun paçası ve modeli, spor ayakkabısı her şeyi çok başarılı. Bunları bir araya getirebilmek gusto gerektirir. Palto üzerine yelek çok farklı ama iyi bir birliktelik olmuş.Bir tek; gözlük modeli yerine Aviator modelini tercih etseydi çok daha iyi olurdu.

Renklerin uyumu, pantolonun paçası ve modeli, spor ayakkabısı her şeyi çok başarılı. Bunları bir araya getirebilmek gusto gerektirir. Palto üzerine yelek çok farklı ama iyi bir birliktelik olmuş.

Bir tek; gözlük modeli yerine Aviator modelini tercih etseydi çok daha iyi olurdu.

Yine de cesareti için kendisini tebrik ediyorum.

İlk defa olmamış! (Tuba Ünsal)

Tuba Ünsal'ı Dior'lar içinde bile olsa, ilk defa bu kadar talihsiz bir seçimle görüyorum.

Çizgi film karakteri Heidi'yi andırıyor.

Muhakkak fotoğraf kurbanı olmuştur ama elbisenin bolluğu, trençkotun bolluğu ile birleşince gizli gizli annesinin kıyafetini giyip çıkan küçük çocuklara benzemiş.

Marka saplantısını bu kadar zorlamamak lazım...

Ters köşe (Hande Yener)

Beğenip beğenmediğime karar veremediğim bir kombinle Hande Yener karşımızda.

Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.

Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool. Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.

Kaynak: Hürriyet