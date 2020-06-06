Çok Akustik programı hangi kanalda? Ercan Saatçi sunumuyla Çok Akustik fragmanı yayımlandı!
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Çok Akustik programı hangi kanalda? Ercan Saatçi sunumuyla Çok Akustik fragmanı yayımlandı!

Kanal D ekranlarında başlayacak olan Çok Akustik programı, başarılı müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi sunumuyla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, Çok Akustik programı ne zaman? Müzik ağırlıklı olacak Çok Akustik programında Saatçi, her bölümde yeni konuklarla ekrana gelecek. Çok Akustik programı detayları haberimizde.

06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:17

Ercan Saatçi'nin evinde birbirinden renkli sanatçıları ağırladığı Çok Akustik programı Kanal D'de izleyenler karşısına çıkacak. Yeni bir format ile evlere konuk olmaya hazırlanan Saatçi, ünlü isimlerle müzik eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

ÇOK AKUSTİK PROGRAMI NE ZAMAN?

Müzisyen ve yapımcı olarak tanınan Ercan Saatçi, Kanal D'de Çok Akustik adlı program ile ekranlara dönüyor. Her bölümde farklı ünlü konuklarla seyirci karşısında olacak program 7 Haziran Pazar günü saat 23.30'de yayımlanacak.

Çok Akustik programı hangi kanalda? Ercan Saatçi sunumuyla Çok Akustik fragmanı yayımlandı!

Pazar akşamı ilk bölümü ile müzikseverlere ziyafet sunmaya hazırlanan Çok Akustik programının ilk ünlü konuğu ise oyuncu, komedyen Ata Demirer olacak. Fragmanda, Sıla'dan Fettah Can'a, Berkay'dan Gökhan Türkmen'e birçok sanatçıya yer veriliyor. Saatçi'nin evinde ünlü isimleri ağırladığı programın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Çok Akustik programı hangi kanalda? Ercan Saatçi sunumuyla Çok Akustik fragmanı yayımlandı!
Çok Akustik programı hangi kanalda? Ercan Saatçi sunumuyla Çok Akustik fragmanı yayımlandı!
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