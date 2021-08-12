COD Mobile Maraton madalyası nasıl alınır?
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COD Mobile Maraton madalyası nasıl alınır?

COD Mobile Maraton madalyası nasıl alınır?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyuncular, Zombies modu için çeşitli madalyaların kilidini açabilecek.

COD Mobile oyuncuları, öğelerin kilidini açmak için bazen kazanmaları gereken birden fazla madalyaya sahiptir. Bazı madalyalara sahip olmak altına almak zor olsa da, bir kısma sahip olmak oldukça kolay.

COD Mobile'ın yeni Undead Siege modu ile oyuncular, Zombies modu için çeşitli madalyaların kilidini açabilecek.

Maraton madalyası, COD Mobile'da alınması en kolay madalyalardan biridir. Tüm oyuncuların yapması gereken haritanın etrafında koşmak ve 2000 metrelik bir mesafeyi tamamlamak. Ancak bu madalya yalnızca Battle Royale'de açılabilir. Bu madalya, düşmanla çatışma gerektirmiyor ve bu nedenle tamamlanması daha kolay olmasını sağlıyor.

COD Mobile'da Maraton madalyası nasıl alınır?

Haritanın en uzak noktasına bırakarak bir maraton madalyası elde edin. Oyuncuların, yollarına çıkan herhangi bir düşmandan kurtulmak için silahları ve tıbbi kitleri yağmalaması gerekiyor. Güvenli bölgeden uzak durmak en iyisidir, çünkü o zaman bölgeye girmek için çok koşmak zorunda olabilirsiniz.

Oyuncular, oyunun ilerleyen bölümlerinde daha çok zarar verecek olan mavi bölgenin farkında olmak zorunda kalacaklar. Ayrıca Maraton adalya hedefinin maçın ilk dakikalarında daha hızlı tamamlanmasını sağlamak için herhangi bir araç kullanmamaya ve karakterlerini her zaman sprint modunda tutmaya çalışmalıdır.

Kaynak: Playerbros

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