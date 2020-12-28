Çocuksu Pelin
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Çocuksu Pelin

28.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:44
Çocuksu Pelin

Bu Mickey Mouse'lu bir kazak için de, Donald Duck'lı bir spor ayakkabı için de, Snoopy'li bir çanta için de geçerli.Çocukluğunu yaşayamamış, arafta kalmış kadın gibi geliyor hepsi bana.Pelin Karahan da aynı şekilde.

Bu Mickey Mouse'lu bir kazak için de, Donald Duck'lı bir spor ayakkabı için de, Snoopy'li bir çanta için de geçerli.

Çocukluğunu yaşayamamış, arafta kalmış kadın gibi geliyor hepsi bana.

Pelin Karahan da aynı şekilde.

Kıyafetine baktığınızda çok düzgün, tam bir yılbaşı ruhu var ama çantayı görünce, küçük bir kız çocuğu görüyorum. Hoşuma gitmiyor.

Kaynak: Hürriyet

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