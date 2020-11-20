Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk 6. son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk 6. son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

20.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:38
Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk 6. son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı Çocukluk dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise takipçilerini oldukça şaşırttı. Peki, Çocukluk 7. bölüm fragmanında neler oluyor? Çocukluk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk hangi gün?

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, yönetmeliğini Nadim Güç'ün yaptığı, Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisinin senaryosunu kaleme aldıkları dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay'ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir'i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

ÇOCUKLUK 6. BÖLÜM FULL İZLE

Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk 6. son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşegül'le Mahir henüz yaşadıkları anın etkisini üzerlerinden atamadan Mavi'nin ateşlendiği haberiyle yuvaya koşarlar. Kabakulak geçiren küçük kız ateşin etkisiyle babasının onu bırakmamasını sayıklar. Kızın haline dayanamayan Mahir, onu bırakamaz ve hastalığın diğer çocuklara dabulaşmaması için Mavi'ye, Ayşegül'ün evinde bakmaya başlar. Ayşegül, Mahir ve Mavi, hiç beklemedikleri şekilde küçük sevgi dolu bir aile haline gelirlerken Gülay da kocasından gizli, oğlu olduğu söylenen çocukla bir yolculuğa çıkar. Masum başlayan bu yolculuk, oğlanın beraberinde getirdiği büyük gizem yüzünden başta Gülay ve Mahir olmak üzere, Ayşegül ve Mavi'nin de hayatını alt üst edecektir.

ÇOCUKLUK 7. BÖLÜM FRAGMANI

Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk 6. son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Çocukluk dizisi Fox Tv'de yayımlanmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN?

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20:00'da ekrana gelmektedir.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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