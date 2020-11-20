Çocukluk ne zaman, saat kaçta? Çocukluk hangi gün, hangi kanalda? Çocukluk yeni bölüm fragmanı izle!

İlk sezonuyla televizyon ekranlarına gelen Çocukluk dizisi, yayın hayatına başlamadan önce değişen ismi ile gündem olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

Çocukluk dizisi son zamanlarda en çok dikkat çeken işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çocukluk dizisi hangi gün? Çocukluk dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk konusu, oyuncuları... Çocukluk son bölüm full izle, Çocukluk son fragmanı, Çocukluk canlı izleme linki... Çocukluk yeni bölüm ne zaman?

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öldü sandıkları çocuklarını bulan aile çocuğun kendilerine bu kadar samimi ve kolay bir şekilde alışmasına şaşırmaktadırlar. Çocukta rol yapmaktadır. Hapishanede onu büyüten annenin söylediklerini uygulayan çocuk aileyi oldukça şaşırtmaktadır.

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay'ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir'i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Çocukluk dizisi yeni bölümüyle Cumartesi akşamları Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çocukluk dizisi Cumartesi akşamları Fox TV'de saat 20.00'de izleyici ile buluşmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

FOX ekranlarından yeni ve sevilen yapımlarından Çocukluk dizisinin kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Selen Öztürk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş yer alıyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…