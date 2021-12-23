Çocukluğum bugünün dünyasına göre cennet gibiydi

İSTANBUL (Snob Magazin) - İpek Açar ve Soner Arıca, TRT Müzik ekranlarında, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde en güzel şarkılarını yorumladılar, düetler gerçekleştirdiler. İpek Açar, Soner Arıca'ya Karadeniz'de geçen çocukluğunu sordu. Soner Arıca: "Çocukluğum şahaneydi. Benim çocukluğumda masumiyet çok yüksekti. Bugünün dünyasıyla karşılaştırdığımızda cennet gibiydi. Komşularımızdan gördüğüm kaliteli ilgiyle büyüdüm" dedi.

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü söyleyerek sözlerine devam eden Soner Arıca, "İstanbul'a ilk geldiğimde bağırarak konuştuğumu fark etti arkadaşlarım. Kalabalık bir sofrada düşünsenize, tuzu, ekmeği bile isterken isteğimi duyurmak için yüksek sesle konuşuyordum" dedi. Arıca "Bilerek hiç kimseye zarar vermedim. Bilmeden yaptığım bir şey olursa paşalar gibi özür dilerim. O özrü kabul ettirene kadar da defalarca tekrar ederim" dedi.

İpek Açar, Soner Arıca'ya yıllardır değişmeyen formda fiziği için neler yaptığını da sordu. Soner Arıca; "Modellik zamanımdan kalan alışkanlık sistemim var. Zaman zaman ara versem de sporla hep bir ilişkim var. Arada bir ipin ucu kaçsa da beslenme ve uyku düzenimi de dengelemeye çalışırım; ama en önemlisi içsel enerji" dedi.