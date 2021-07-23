Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi
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Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir baba, baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak için kendi canından oldu.

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir baba, baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak için kendi canından oldu.

Olay, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki Kısık Kanyonu'nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki çocuğunun, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini görür görmez suya atladı. Çocuklarını sağ olarak çıkaran baba ise bir anda kanyonun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suda yaptıkları aramada babanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan babanın cansız bedeni, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi
Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi
Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü

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