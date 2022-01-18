Çocukların tepsiyle kar keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocukların tepsiyle kar keyfi

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Genel

Çocukların tepsiyle kar keyfi Malatya'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar kendini sokağa atarak tepsilerle kayak keyfi yaptı.

MALATYA (İHA) - Çocukların tepsiyle kar keyfi

MALATYA - Malatya'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar kendini sokağa atarak tepsilerle kayak keyfi yaptı.

Malatya'da uzun bir aradan sonra yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi.

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kendilerini dışarı atarak kartopu oynayıp tepsilerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Çocukların tepsiyle kar keyfi

Çocukların tepsiyle kar keyfi

Çocukların tepsiyle kar keyfi

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Genel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title