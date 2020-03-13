Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
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Diyarbakır, Özekli, Güncel

Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

DİYARBAKIR'da Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki petrol atığının bulunduğu kuyuya düşen 2 yavru köpek, çocuklar tarafından çıkarıldı.

13.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:50
Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

DİYARBAKIR'da Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki petrol atığının bulunduğu kuyuya düşen 2 yavru köpek, çocuklar tarafından çıkarıldı. Çocukların kurtardığı yavru köpeklerden biri öldü diğeri ise köy halkı tarafından sahiplenildi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 3 gün önce 2 yavru köpeğin düştüğünü fark eden köy sakinleri kurtarma çalışması başlattı. Köy sakinlerinden Halis Karacadağ, yavru köpeklere ulaşmak için Enes Taylan'ı (10) bacağından tutarak, kuyuya sarkıttı. Enes, petrol atağı kuyusundaki 2 yavru köpeği çıkarmayı başardı. Kuyudan çıkarılan köpeklerden biri köylülerin çabasına rağmen öldü, sağ kurtulan köpek için ise seferber olundu. 

Yavru köpekleri kurtarmak için tüm riskler göze alınıp, kuyuya sarkıtılan Enes Taylan, o sırada çok heyecanlandığını belirterek, "Biz arkadaşlarla buraya geldik, bir baktık ses geliyor. İtfaiyeyi aradık o esnada. Sonra ekipler geldi, bu kapağı kaldırdılar ve beni sarkıttılar. Ben köpeği tuttum kendimle dışarı çıkardım" dedi. 'KÖPEĞİ ŞAMPUANLA YIKAYIP, SÜT İLE BESLEDİM'Enes'i sarkıtan ve kurtarılan köpeği sahiplenen Halis Karacadağ ise "Köpek kuyuya düştüğü sırada gittiğimizde kuyuda küçük bir delik fark ettik. Çocuklar orayı kırıp genişletmişler, köpekler de oradan girip düşmüş içine. Belediyeye ve itfaiyeye haber verdik. Belediye tarafından iş makinesi gönderildi. İş makinesiyle kuyunun kapağı kaldırdı. Ben de Enes'i ayağından sarkıttım. Bu sırada o da köpekleri alıp kuyudan çıkarttık. Bir köpek telef olmuştu. Sağ kurtarılan köpeği eve getirip yıkadım şampuanla, sütünü vererek besliyorum. Daha sonra bir köpek daha düştü. Onu da aynı yöntemle kurtarmayı başardık" diye konuştu. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde köpeklerin durumunu görüp, destek girişiminde bulunan, Diyarbakır'da yaşayan hayvansever Şilan Aslan da "Köylülerden biri bana ulaşarak yardım talep etti. Köydeki köpekler ile ilgili hayvan barınağını aramışlar, henüz gelen olmamış. Buradaki kedi ve köpekler çok zor durumda. Ben de gelip müdahale etmek istedim" dedi. 


Kaynak: DHA

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