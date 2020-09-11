Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu Boyner, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde, çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana uzanan seçenekleri ile öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş heyecanına ek indirimlerle ortak olduğunu duyurdu.

Boyner, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde, çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana uzanan seçenekleri ile öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş heyecanına ek indirimlerle ortak olduğunu duyurdu.

Hem kız hem erkek öğrenciler için en trend ve en konforlu ürünlere sahip olduklarına dikkat çeken Boyner, "Okulda da tarzımız güzel" söylemiyle bir kampanya başlatırken, 15 Eylül tarihine kadar yapılacak okul alışverişlerinde indirimlere ek olarak, her ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne yüzde 15, dördüncü ürüne yüzde 20, beşinci ürüne yüzde 30 indirim sağladığını açıkladı.

Öğrencilerin ve ailelerinin yüzünü aldıkça artan indirimlerle güldürdüğünü belirten Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getirdiğini kaydetti. İlkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olduğunu hatırlatan Boyner, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantası gibi ürünlerin yanı sıra çocukların rahat edebilecekleri giyim koleksiyonlarını mağazalarında çocuklar ile buluşturduğunun altını çizdi.

OKUL ÇANTALARI

Boyner, en sevilen renk ve desenlerde çantaları yeni eğitim yılına başlayan öğrencilerle buluşturduğuna dikkat çekerek dünyaca ünlü spor markalarının çantalarının ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edildiğini, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantaların ise ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtti.

OKULA DÖNÜŞ MODASI

Boyner, öğrencilere hem rahat hareket edebilecekleri hem de tarzlarını ortaya çıkarabilecekleri seçenekler sunduğunu belirterek şöyle devam etti;

"Erkek çocuklar için jeanler, chino pantolonlar, eşofman takımlar, sweatshirtler; kız çocukları için taytlar, renkli pantolonlar, etekler ve bluzlar okula dönüş modasını belirliyor.Boyner'in zengin sneaker ve spor ayakkabısı seçenekleri ile tüm öğrenciler için rahatlık ve şıklık bir araya geliyor.Dünyanın en iyi spor markalarının ürünlerini, Boyner'de aynı çatı altında bulabilmek mümkün oluyor."

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ VE SÜPER KAHRAMANLAR ÖĞRENCİLERE EŞLİK EDİYOR

Boyner, minik öğrencileri de unutmadığına dikkat çekerek şu bilgilendirmeyi yaptı; "Çizgi film karakterleri ve süper kahraman karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler Boyner mağazalarında zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla öğrencilerin ve ailelerin beğenisine sunuluyor.Aileler ve öğrenciler, tüm okul ihtiyaçlarını, başka hiçbir yerde olmayan ayrıcalıklı fırsatlarla Boyner'de buluyor."

Kaynak: DHA