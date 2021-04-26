Çocukların motor keyfi hastanede bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların motor keyfi hastanede bitti

Çocukların motor keyfi hastanede bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocukların motor keyfi kaza ile noktalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocukların motor keyfi kaza ile noktalandı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi piknik alanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.U.'nun (13) kullandığı motosiklet, çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 32 AV 089 plakalı otomobile çarptı. Kazada F.U. yaralanırken, motosiklette bulunan arkadaşı ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. F.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazadan sonra kaçan çocuğu bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Çocukların motor keyfi hastanede bitti
Çocukların motor keyfi hastanede bitti
Çocukların motor keyfi hastanede bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ömer Ali Cenk Tosun Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocukların motor keyfi hastanede bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:07:44. #1.16#

title