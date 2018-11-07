Çocukların 'Koltuk Altı' Otobüs Yolculuğu

OTOBÜS bileti fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iki çocukları için tek koltuk alan ailelerin, yolculuk sırasında içlerinden birini koltukların altına serdikleri örtülerin üzerinde uyuttuğu görüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerleşim birimlerinden İstanbul, İzmir veya Antalya'ya düzenlenen otobüs seferlerinde küçük çocukları için bilet alamayan aileler, ilginç yöntemlere başvuruyor. Yaklaşık 1500 kilometreye ulaşan yolculuk sırasında anne ve babalar, küçük yaştaki çocuklarından birini koltukta uyutuyor, diğerini isi koltuk altına serdikleri örtünün üzerine yatırıyor.

Mardin'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yan koltuklarda seyahat eden iki anne de aynı yöntemi uyguladı. Otobüs, Gaziantep'e yaklaşırken, anneler birer çocuğunu koltuğun altına yatırdı. Koltuk altında iki çocuğun uzun süre sohbet ettiği görüldü.

Bu arada, bir anne de henüz birkaç adım atabilen bebeğini kolundan hafifçe tutarak koridorda bir süre ayakta tuttu.

Uzmanlar, çocukların koltuk altlarındaki yolculuklarının yanı sıra minik çocukların otobüs koridorlarında tek başlarına tutulmasının tehlikeli sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

- Gaziantep