Çocuklara çevre ve ekoloji bilgisi verilecek

14.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:12

Danışmanlığını, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in yaptığı proje ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İzmir/Çiğli kampüsünde eğitim gören 6-14 yaş aralığındaki çocuklara çevre ve ekoloji bilgisi verilerek farkındalık yaratılacak.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin gönüllü olarak yer aldığı "Doğanın Elinden Tut" projesinin ilk toplantısı, Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in öncülüğünde yapıldı. İletişim Fakültesi Seminer Salonunda yapılan toplantıya projede görev alan gönüllü öğrenciler katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. H. Aydan Bilgilier, "Projede, İzmir- Çiğli'nin organize sanayi bölgesi olması, aynı zamanda yerleşim yerlerine yakınlığı dolayısıyla bu çevrede yaşayan çocukların çevre bilinci kazanmaları, çevre farkındalıklarının arttırılması amacıyla çevre eğitimi verilmesi, tutum ve davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda Halkla İlişkiler öğrencileri, çocuklarla iletişim eğitimine tabi tutularak, halkla ilişkiler araçlarıyla toplumsal fayda sağlayan bir proje gerçekleştirecek.Egeli gönüllü genç iletişimcilerle birlikte yapacağımız etkinliklerle doğaya karşı duyarlı olan bilinçli nesiller yetiştirmeyi, kaynakların verimli kullanımını sağlamayı ve çevre, hava kirliliğini ve toprak kirliliğini en aza indirgemeyi, hava, su, çevre sürdürülebilirliğini amaçlıyoruz" dedi.

Doç. Dr. H. Aydan Bilgilier, " Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı –TEGV- ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan projede TEGV çocukları hedef kitle olarak belirlendi. Proje ile resim, kompozisyon yarışmaları ve tiyatro gibi etkinliklerle çocuklara sürdürülebilir çevre ve ekoloji hakkında bilgilerin aktarılacak. Etkinliklerin dışında hedef kitle öğrencileriyle dört ana kategoride çevre eğitimi ile çevre iletişimi hakkında eğitim verilecek. Gönüllü Üniversite Öğrencilerinin yapacağı etkinliklerle doğaya karşı duyarlı olan bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yedi ay sürecek olan Sosyal Sorumluluk Projesi için iç ve dış paydaş arayışımız devam etmektedir. Şimdilik görev tanımlarını ve takvimi belirledik. Yedi aylık sürenin sonunda, çocuklara verdiğimiz etkinliklerle onlarda ne kadar farkındalık yarattığımızı kapanış sunumunda herkese aktarmış olacağız. Planladığımız adımları yavaş yavaş gerçekleştirmekteyiz. Çalışmalarımızı sosyal medya sayfalarımızdan takip edebilirsiniz"dedi.

Kaynak: Bültenler