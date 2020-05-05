Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
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Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor

Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
05.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:29

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, çareyi camdan cama isim-şehir oyunu oynamakta buldu. Bir arada olmayı özlediklerini söyleyen çocuklar, yan yana olamasalar da bu şekilde oynamayı da sevdiklerini söylüyor.

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar camdan cama isim-şehir oyunu oynayarak vakit geçiriyor. 3 arkadaş, evlerinin camlarından isim-şehir oyunu oynayarak hem vakit geçiriyor hemde beraber oyun özlemlerini gideriyor.

''ARKADAŞLARIMLA OYNAMAYI ÖZLEDİM''

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yaşaşan çocuklar, evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde beraber oyun oynamak için çare buldu. AA muhabirine açıklamada bulunan 9 yaşındaki Ömer Asaf Doğan, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi. Doğan, arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini belirterek şunları söyledi: "Hiç birimiz evden çıkamıyoruz. Evde çizgi film izleyip, oyunlar oynuyorum ama arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim. Arkadaşlarımı camdan görüyorum ve öyle konuşuyoruz. Beraber oyunlar oynayamıyoruz. Biz de beraber oyun oynamak için camdan cama isim-şehir oyununa başladık. Oyunla çok güzel zaman geçiriyoruz. Birbirimize yaklaşmadan oyunumuzu oynuyoruz. Çok heyecanlı oluyor."

Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor

''YAN YANA OLMASAK DA OYUN OYNAMAK GÜZEL''

12 yaşındaki Zehra Sude Doğan, evden çıkamadıkları dönemde sıkıldıklarını ifade etti. Sokağa çıkıp oyun oynamayı özlediğini vurgulayarak, "Sokağa çıkamasak da camdan oyun oynamaya başladık. Arkadaşlarımla isim-şehir oynayarak vakit geçiriyoruz. Yan yana olmasak da aynı oyunu oynamak çok güzel." dedi. 8 yaşındaki Aysima Gülsu ise isim-şehir oyununu kendisine arkadaşlarının öğrettiğini belirterek, "İlk başta zorlandım. Kalem ile kağıdı elime alıp oynamaya başladıkça oyunu öğrendim. Arkadaşlarımla oyun oynama fırsat camdan da olsa bulduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor

Kaynak: AA

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