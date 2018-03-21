Çocuklar İyiliği "Karga Pırpır Etti" ile Öğreniyor

Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çocuklar için "Karga Pırpır Etti" adlı oyunla "perde" dedi. Mamak Kültür Merkezi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde sahnelenen ve çocukların ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığı öğretildi. Miniklerin beğenisini kazanan oyun, çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleri ve seyircileri de içine katan yapısıyla hem eğlendirdi hem de önemli bilgiler sundu. Performanslarıyla göz dolduran tiyatro eğitimi alan kursiyerler, kendileri gibi minik izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. MKM kursları kapsamında verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kültür ve sanat şehri Mamak hedefiyle geleceğin tiyatrocularını yetiştirme konusunda kararlıyız" dedi.

Düş ile gerçek iç içe

Yazar Selma Küçük'ün kaleme aldığı, Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Sedat Aslan'ın yönettiği oyun, çevre temizliği ve geri dönüşümün önemini anlatıyor. İyilik Kraliçesi ile Kötü Cadı'nın mücadelesini anlatan oyun 1 Nisan Pazar günü saat 10.30 'da Mamak Kültür Merkezi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde son kez seyirciyi selamlayacak. - ANKARA