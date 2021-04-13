Çocuklar için "göz hakkı" reyonu

Adıyaman'da, bir esnaf işletmiş olduğu markette çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu oluşturdu.

Adıyaman'da, bir esnaf işletmiş olduğu markette çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu oluşturdu.

Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde market işletmeciliği yapan Mahmut Yaman isimli esnaf, çocukları düşünerek çocuklara özel, göz hakkı reyonu yaptı. İçerisinde çeşitli meyvelerin yer aldığı çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu gören vatandaşlar ise duruma büyük beğeniyle karşılık veriyor. Markete gelen veya yoldan geçen her çocuğun faydalana bileceği reyonla ilgili açıklamalarda bulunan market işletmecisi Mahmut Yaman, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, ve bizler çocuklarımıza paylaşmayı aşılamak ve onları bir nebzede olsa mutlu edebilme adına böyle bir çalışma yaptık. Canı isteyen her çocuk gelip reyondan ücretsiz bir şekilde faydalana bilir. Bu çocuklarımız markete gelen çocuklarımızda olabilir yoldan geçen çocuklarımızda" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı