Çocuklar Duymasın Oyuncularından Alperen Khamis'in Anneannesi Vefat Etti

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Beton Orçun karakterine hayat veren Alperen Khamis'in anneannesinin vefat etmesinin ardından set arkadaşları yaşadıkları acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"ELİM BİR KAZADA KAYBETTİK"

Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabındanAlperen Khamis'in anneannesinin vefatının ardından paylaşımda bulundu. Oyuncu ölüm haberi için "Ne yazık ki Alperen'imizin (Beton Orçun) anneannesi Zennure Aksu'yu elim bir trafik kazası sonucunda kaybettik. 20 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip merhumeyi Bursa Yıldırım Zümrütevler Camii'nde sonsuzluğa uğurlayacağız. Çok üzgünüz" dedi.

Dizinin başrol oyuncularından Volkan Severcan ölüm haberinin ardından "Çok sevgili dostum Murat Aksu'nun annesi ve Alperen'imizin anneannesi Zennure Aksu'yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Alperen'imizin annesi Canımız Arkadaşımız Nilgün'e acil şifalar diliyoruz... Dualarınızı eksik etmeyin ne olur..." dedi.

Volkan Severcan