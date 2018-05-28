Çocuklar Duymasın Dizisinde Kafa Karıştıran Fragman, Selami Geri mi Dönüyor?
Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Tuna ile Gönül karakterinin Özgür Ozan'ın oynadığı Selami karakteri için tartışmaları, Selami "Diziye geri mi dönüyor" sorusunu akıllara getirdi.
Dizinin yeni fragmanında Selami'nin genç sevgili yaptığını öğrenen Gönül, eski eşinin evine gelebileceğini söylerken Tuna itiraz edip "O adam bu eve gelemez" diye karşılık veriyor. Gönül, "Gelecek, diyorum!" deyip son noktayı koyuyor. Dizide bu sahne Selami'nin geri gelip gelmeyeceğini düşündürdü.
GERİ Mİ DÖNÜYOR?
İkilinin bu tartışması "Selami karakterini canlandıran Özgür Ozan, diziye geri mi dönüyor?" sorusu akıllara geldi.
ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?
Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor. Fakat son bölümde Hüsnü Çoban'nın ciddi bir hastalık yaşadığı ve hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını hüzne boğduğu görülüyor. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın iddialarını da güçlendirdi.
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Bu haber doru ola bilir ama arka sokakları bırakıp bu diziye döneceğini sanmıyorum Hüsnü karakterini bırakmaz benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence selami daha çok yakışıyordu bu diziyeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bence özgür ozan her karaktere yakışır bir isim 1001 sürat gibi birsey nerede oynasa yapar hatta gönül tunayı bırakıp selahiye dönsede olurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ARKA SOKAKLARDA HÜSNÜ ÇOBAN ÖLECEK HASTA ZATEN,SELAMİ OLARAK ÇOCUKLAR DUYMASINA DÖNECEK..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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işin gücün yok bomboş bütün gün gündüz uşağı evlilik programlarını izlemekten bir farklı işin de sondakika , onedio gibi sitelerde kendi işeyaramazlıgını dışavuruyorsun.Fazla ses yapmadan geçin birsonraki habere ve aldığınız oksijenin size karşılıksız verilmiş olmasının nasıl bir mucize olduğunu düşünün, şükredin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır