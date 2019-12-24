Çocuklar çevreci sanayiyi çizgileriyle anlattılar

24.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:36

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü 'Çevreci Sanayi Temiz Gelecek' temasıyla düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi fabrikalarındaki çalışanların 8-12 yaş aralığında çocuklarının katıldığı yarışmada öğrenciler, çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren sanayi ve temiz gelecek hayallerini çizgilerle anlattılar. 100'ün üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmada, Zeynep Aladap birinci, Burak Yeyin ikinci ve İpek Aydın üçüncü oldu. Yarışmada 30 resim de sergilenmeye değer bulundu.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL GÜCÜ ÇOK YÜKSEK

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Korupark AVM'de düzenlenen törenle aldı. Törende konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Bu yılki yarışmada çocuklardan çevreci sanayi, temiz gelecek konusundaki düşündüklerini çizgilerle anlatmalarını istedik. Şehrin içinde kalmış bir organize sanayi bölgesi olarak bizim için çevreye duyarlı olmak çok önemli. Bu konuda 5 yıldır düzenlediğimiz bir çevre yarışmamız var. Firmalarımızı bu bilinçle üretime yönlendirirken, çocuklarımızın da çevreye duyarlı yetişmelerine çok değer veriyoruz. Yeni nesil her şeyin farkında olarak daha bilinçli yetişiyor. Dolasıyla onlardan çok büyük beklentilerimiz var. Daha çevreci bir toplum olabilmemiz için çocuklarımızın her şeyi sorgulamalarını istiyoruz. Bir kez daha yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür ediyor, dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmada jüri üyelerine plaket takdim edilirken, dereceye giren öğrencilere BOSİAD yönetim kurulu üyeleri Mefküre Zümbülova, Meltem Turan, Haluk Arslan ve Özgür Şahin tarafından çeşitli hediyeler de verildi. Resimler Korupark ACM'de 1 hafta boyunca sergilenecek.

Kaynak: Bültenler