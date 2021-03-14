Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü

14.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:30
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü

Yoğurtçu, açık hava sineması, siyah önlükler ve Yeşilçam karakterlerini canlandıran minikler, izleyenleri 1960'lı yıllara götürdüManavgat Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar, 1960'lı yılları canlandırmak amacıyla zamanda geriye gitti.

Yoğurtçu, açık hava sineması, siyah önlükler ve Yeşilçam karakterlerini canlandıran minikler, izleyenleri 1960'lı yıllara götürdü

Manavgat Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar, 1960'lı yılları canlandırmak amacıyla zamanda geriye gitti. Kreş bahçesinde düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. 1960'lı yıllar etkinliğine günler öncesinden büyük bir heyecanla hazırlanan öğrenciler, o dönemlere ait elbiseleri giyerek, değişik sahneleri canlandırdı. Ünlü Sarıyer Pastanesi, siyah önlüklü öğrenciler, o yıllara ait çeşitli ev eşyaları, mahalle bakkalı, açık hava sineması, hippi kıyafeti, yoğurt satan adam ve Vosvos araba canlandırılan sahnelerde yer aldı.

Giysi ve eşyalarla görsel olarak anlatım yapılan etkinlikte, çocuklar o dönemlerdeki yaşam tarzı hakkında hem bilgi sahibi oldu hem de izleyenleri geçmişte yolculuğa çıkardı. Çocukların, 60'lı yıllar konusunda fikir sahibi olabilmesi amacıyla Çolaklı Kreşi çalışanları da o dönemin elbiselerini giyerek etkinliğe katıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri Belgin Doruk, Ayhan Işık, Ediz Hun, Filiz Akın gibi sanatçıların görselleri de siyah perde üzerinde çocuklara gösterildi. Minikler etkinlik sonrasında başkan yardımcıları ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, nostalji dolu etkinliği çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen eğitimcilere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Ceylan, "Çocuklarımızın günler öncesinden büyük bir heyecanla etkinliğe hazırlanması ve bizleri geçmişe götürmesi hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Nostalji dolu etkinliğimizde emeği geçen eğitmen kadromuza ve çalışma arkadaşlarımıza Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza umut dolu aydınlık bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA

Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Birol Güven Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:45:05. #1.14#
title