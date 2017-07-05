Çocuklar "Bakkal Amca Para Almıyor Kucağına Oturtuyor" Deyince Korkunç Olay Ortaya Çıktı
Düzce'nin Çilimli ilçesi Sarımeşe köyünde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. İğrenç olay çocukların ifadeleriyle ortaya çıktı.
Çocuk istismarı haberlerine iğrenç biri daha eklendi. Düzce'nin Çilimli ilçesi Sarımeşe köyünde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
"BAKKAL AMCA BİZDEN PARA ALMIYOR, KUCAĞINA OTURTUYOR"
Evli, 1 çocuk, 2 torun sahibi Ahmet T., bakkala gelen 5 kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuklardan birisinin ailesine, "Bakkal amca bizden para almıyor, kucağına oturtuyor" demesi üzerine olay ortaya çıktı.
AİLELERİ JANDARMA SAKİNLEŞTİRDİ
Çocukların aileleri, Ahmet T.'nin bakkalına giderek tepki gösterdi. Haber verilmesiyle jandarma ekipleri köye giderek aileleri yatıştırırken, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ahmet T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.