Çocuk Şenliği Resim Yarışması sonuçlandı!
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Çocuk Şenliği Resim Yarışması sonuçlandı!

Çocuk Şenliği Resim Yarışması sonuçlandı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 Çevre Yılı temalı 4 ayrı yaş kategorisinde düzenlediği 30. Uluslararası Çocuk Şenliği Resim Yarışması sonuçlandı.

Seçici kurul tarafından 5-6, 7-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarında ilk 3'e girerek yarışmayı kazananlar belirlendi. Dereceye giren eserler Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda sergilenecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 30. Uluslararası Çocuk Şenliği Resim Yarışması sonuçlandı. Yapılan onlarca başvuru arasından seçim yapan jüri, ilk 3'e giren eserleri belirledi. Toplam 4 ayrı yaş kategorisinde dereceye giren eserler Lüleburgaz Belediyesi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Kazananların ödülleri korona virüs salgını önlemleri kapsamında doğrudan adreslerine teslim edilecek.

Fuaye alanında sergilenecek

Öte yandan dereceye giren 12 eser, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda oluşturulacak sergiyle, vatandaşın beğenisine sunulacak.

Kazananların listesi:

30. Uluslararası Çocuk Şenliği Resim Yarışması'nın kazananları ise şöyle;

5-6 yaş kategorisi: Birinci Defne Küçük, ikinci Melis Köse, üçüncü Şakire Şila İnce

7-8 yaş: Birinci Ayşe Neda Koca, ikinci Kübra Özkaplan, üçüncü Melis Deniz

9-11 yaş: Birinci Eylül Çelikkıran, ikinci Hatice Gül Şahin, üçüncü Güney Berk Umur

12-14 yaş: Birinci Gizem Süer, ikinci Tuba Ceren Çalışkan, üçüncü Tuana Özbey

Kaynak: Bültenler

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