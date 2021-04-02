Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik
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Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza atarak Doğuş Rehabilitasyon Merkezinden 11 otistik çocuğa çeşitli etkinlikler düzenledi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza atarak Doğuş Rehabilitasyon Merkezinden 11 otistik çocuğa çeşitli etkinlikler düzenledi. Program da çocuklar gönüllerince eğlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü unutmayan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 11 özel çocuğu ağırladı. Öğretmenlerin özel olarak ilgilendiği otistik çocuklar, mutfak, görsel sanatlar, ritim, tasarım atölyesi ve fiziksel gelişim dersliklerinde kısa süreli de olsa eğitim aldılar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Beytullah Yılmaz ve Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım da tek tek dersleri ziyaret ederek özel çocuklara hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik
Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik
Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik
Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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