Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder Epstein'ın otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti
Amerika Birleşik Devletlerin'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu
Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti.
New York Adli Tıp Başhekimlerinden Barbara Sampson, yapılan otopsi raporunun Epstein'in kendini asarak intihar ettiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle