Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti
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Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti

Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti
Habermetre - Haberler | Yaşam

Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocukları valilik konutunda misafir etti.

Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocukları valilik konutunda misafir etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Münevver Şentürk, "Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaşama katılımlarını artırmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan kız çocuklarımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzundan yararlanmak için gelmişler. Havuz sonrası bizde onları misafir edip birlikte vakit geçirmek istedik. Devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir. " dedi. Şentürk'ün çocuklara çeşitli hediyeler verdiği ziyarette, Çocuk Evleri Kuruluş Müdürü Nurseven Çiçek de hazır bulundu.

Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti
Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti
Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti
Vali Şentürk'ün Eşi Münevver Şentürk, Çocukları Misafir Etti

Kaynak: Habermetre

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