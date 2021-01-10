12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı
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12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı

10.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:20
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı

Bebekken anne ve babasından alındıktan sonra çocuk bakımevinde büyüyen 12 yaşındaki çocuk, bakımevinin hemen yanındaki parkta oynarken bir grup gencin cinsel istismarına uğradı. Polisin başlattığı soruşturmada dehşete düşüren detaylara ulaştı.

Daha bebekken ailesinden alınarak çocuk bakımevinde büyütülen 12 yaşındaki kız çocuğu, bakımevinin hemen yanındaki parkta dehşeti yaşadı. Adı 'Ava' olarak açıklanan 12 yaşındaki çocuk, İngiltere Merseyside'da bulunan Lancashire'de bir yetimhanede kalıyordu.

TOPLU İSTİSMARA UĞRADI

Bakımevinin bulunduğu alana çok yakın olan bir parkta oynadığı sırada bir grup genç tarafından zorla alıkonulduktan sonra cinsel istismara uğrayan çocuğun sağlık durumun ciddi olduğu belirtilirken, bölgede daha önce de benzer olayların yaşanmış olmasından dolayı yetkililer de suçlanıyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlerin küçük kızı zorla ormanlık alana götürdüğü, ardından korkunç olaylara maruz kaldığı ifade edilirken, bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"3 GENÇ TARAFINDAN ORMANA GÖTÜRÜLDÜM"

Polis raporlarına göre Ava şunları kaydetti: "3 genç tarafından ormana götürüldüm ve cinsel istismara uğradım. Çevrede ilişkiye giren başka erkek ve kızlar da vardı."

Haber Yorumları (1)
SAHİ: Soyunuz kurusun. . . . . Cinsiniz tükensin. . . . .
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