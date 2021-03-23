Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! İnternet üzerinden cinsel istismara maruz kalıyor olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! İnternet üzerinden cinsel istismara maruz kalıyor olabilir

23.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:02
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! İnternet üzerinden cinsel istismara maruz kalıyor olabilir

Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, Haberler.com Haber Merkezi'nde pandemi nedeniyle eve kapanan çocukların internet ortamına bağlı kalmasını ve bu durumun doğurabileceği sonuçları değerlendirdi. Utku, "İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır?" sorusunu madde madde yanıtlayarak ebeveynlere yol gösterdi.

Haberler.com YouTube kanalında her gün siyasetten ekonomiye, ekonomiden magazine, magazinden yaşama dair yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, pandemiden en çok etkilenen grup olan çocuklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CİNSEL İSTİSMAR TEHLİKESİ

Eve kapanan çocukların sosyal medyaya yöneldiğini belirten Utku, internetin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve en büyük tehlikenin içeriklerin içindeki cinsel istismar olduğunu açıklayarak, "İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır?" sorusuna madde madde cevap verdi.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! İnternet üzerinden cinsel istismara maruz kalıyor olabilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:03:21. #1.16#
title