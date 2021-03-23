Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! İnternet üzerinden cinsel istismara maruz kalıyor olabilir

Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, Haberler.com Haber Merkezi'nde pandemi nedeniyle eve kapanan çocukların internet ortamına bağlı kalmasını ve bu durumun doğurabileceği sonuçları değerlendirdi. Utku, "İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır?" sorusunu madde madde yanıtlayarak ebeveynlere yol gösterdi.

Haberler.com YouTube kanalında her gün siyasetten ekonomiye, ekonomiden magazine, magazinden yaşama dair yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Akademisyen Aslıhan Tunçel Utku, pandemiden en çok etkilenen grup olan çocuklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CİNSEL İSTİSMAR TEHLİKESİ

Eve kapanan çocukların sosyal medyaya yöneldiğini belirten Utku, internetin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve en büyük tehlikenin içeriklerin içindeki cinsel istismar olduğunu açıklayarak, "İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır?" sorusuna madde madde cevap verdi.