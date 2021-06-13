Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
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Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | 3. Sayfa

Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı -Şişli'de Okan Karaten'nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de Okan Karaten'nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

-Şişli'de Okan Karaten'nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Şişli'de Okan Karaten'nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin ateş ettiği görülüyor.

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta Cuma günü akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten hayatını kaybetmişti. Bugün çatışmaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülüyor. Çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği görüldü.

Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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