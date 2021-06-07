Çocuğunu özel okulda okutmak için tefeci ağına düştü, hayatı kabusa döndü: Oğlunu kaçırıp bacaklarını kırarız

Adana'da bir devlet memurunun oğlunu özel okulda okutmak için tefeciden aldığı 15 bin liralık para, yüksek faiz nedeniyle 100 bin liraya çıktı. Adamın borcunu ödemeyince ölümle ve "Oğlunu kaçırıp bacaklarını kırarız" sözleriyle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları, yüksek faiz oranlarıyla para verip, sadece 68 kişiden 16 milyon 80 bin liralık vurgun yapan, 25 kişilik 'tefeci şebekesi'ni çökertti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 21 zanlıdan 9'u tutuklandı; 6'sı 'adli kontrol' şartı, 9'u da ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

"OĞLUNU KAÇIRIP BACAĞINI KIRARIZ"

Yürütülen soruşturmadaysa yeni detaylara ulaşıldı. Çocuğunu özel bir okula göndermek isteyen Mehmet M., okul masrafları için Atılım K.'den 15 bin lira para aldı, ancak bunu geri ödemekte zorlandı. Atılım K. de, uyguladığı yüksek faiz oranlarıyla borcu 100 bin liraya çıkarttı. Mehmet M., bu parayı ödemeyince de Kefen onu; "Eğer parayı ödemezsen oğlunu kaçırıp bacağını kırarız" diyerek onu tehdit etti.

"BANA BİR ŞEY YAPAMAZSIN" DİYEN TEFECİ TUTUKLANDI

Atılım K, adamlarıyla birlikte Mehmet M.'nin işyerine gidip, huzursuzluk çıkartarak onu ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdü. Atılm K, "Seni ve aileni yaşatmayız. Bu parayı ödeyeceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın" diye tehditler savurdu. Mehmet M.'nin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine de Atılım K. "Benim adım Atılım K. istediğin yere şikayet et. Bana hiçbir şey yapamazsın" dedi. Ancak operasyonda gözaltına alınan Atılım K. tutuklandı.

ŞEHRİ TERK EDİP GİDEN BİLE VAR

Maddi açıdan zor günler geçiren G.A. da işyerini kurtarabilmek için şebekeden borç para alanlardan. Bağlantıya geçtiği zanlılardan 80 bin lira para alıp, karşılığında senet imzalayan G.A., borcunu ödemekte zorlanıp, işlenen yüksek faizlerle de söz konusu borcun 320 bin liraya yükselmesiyle zora düştü. Ölümle tehdit edilen G.A., kendisine ve ailesinin başına bir şey gelmesinden korktuğu için iş yerini kapatıp, ailesiyle birlikte kentten kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı