Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Şahin B. (35), boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti.