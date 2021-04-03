Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti
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Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel
Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Şahin B. (35), boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Şahin B. (35), boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin B., boşanma aşamasındaki eşi S.B.'nin yanında kalan çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gitti. Kapıyı çalan Şahin B., 'Çocuk uyuyor, göremezsin' cevabı üzerine sinirlendi. Bir süre kapıda bekleyen Şahin B., çocuğunu göremeyince belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti.Silah sesi üzerine kapıya çıkan aile, Şahin B.'yi yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti
Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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