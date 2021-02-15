Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı
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Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı

15.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:48

Amerika'da yaşayan üç çocuk annesi kadın, TikTok hesabında paylaştığı video ile viral oldu. Çocuğunu emziren anne, koltuk altından fışkırttığı anne sütü ile takipçilerini şaşkına çevirdi.

Amerika'nın Minnesota eyaletinde yaşayan üç çocuk annesi kadın, TikTok hesabında "Vücudunla ilginç neler yapıyorsun" etiketli bir video çekti. Koltuk altından fışkırttığı sütü takipçilerine göstermeye karar veren kadın, bu durumun nedenlerini anlatan bir paylaşım yaptı. Kısa sürede çok fazla etkileşim alan videoya izleyiciler tarafından beğeni yağdı.

Çocuğunu emziren kadın, koltuk altından süt fışkırtıyor

"ÇILGINCA HASTANEYİ ARADI"

Genç anne, paylaşımında "Meme dokusu anne sütü ile dolduğunda koltuk altlarında yumrular ve şişlikler meydana gelebilir." dedi.Yaşadığı durumun sadece kendi başına geldiğini düşünen kadına bir takipçisi, "Sadece sen değilsin! Arkadaşım, ertesi gün oğlu doğduktan sonra çılgınca hastaneyi aradı." dedi.

Çocuğunu emziren kadın, koltuk altından süt fışkırtıyor
Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı
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