Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
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Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

06.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:49

Bir kadının çocuğunu boğmaya çalıştığı ve şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videoda dayak yiyen kız çocuğunun kardeşleri olduğu tahmin edilen 2 küçük çocuğun da olanları korkuyla izlemesi dikkat çekti. Büyük tepki toplayan videonun ardından "Nurcan Serçe tutuklansın" etiketiyle binlerce tweet atıldı.

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan bir video, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Bir kadının ev ortamında 8-9 yaşlarındaki bir kız çocuğunu yastıkla boğmaya çalıştığı ve şiddet uyguladığı anların yer aldığı video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

ODADA İKİ ÇOCUK DAHA VARDI

Kadının kızını boğmaya çalıştığı görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videoyu çeken kişinin kim olduğu bilinmezken; aynı ortamda iki küçük çocuğun da korku içinde beklediği görüldü. Öte yandan kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu öne sürüldü.

Kullanıcılar videoya tepkilerini böyle gösterdi:

Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı


Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı
Haber Yorumları (34)
OBJEKTİF: Tutuklaninca tiktok video cektim diyecek,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZEK: Senin allah bin türlü belanı versin kadın
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ADSİZ: Asin lan bunu
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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500
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