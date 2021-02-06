Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

Bir kadının çocuğunu boğmaya çalıştığı ve şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videoda dayak yiyen kız çocuğunun kardeşleri olduğu tahmin edilen 2 küçük çocuğun da olanları korkuyla izlemesi dikkat çekti. Büyük tepki toplayan videonun ardından "Nurcan Serçe tutuklansın" etiketiyle binlerce tweet atıldı.

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan bir video, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Bir kadının ev ortamında 8-9 yaşlarındaki bir kız çocuğunu yastıkla boğmaya çalıştığı ve şiddet uyguladığı anların yer aldığı video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

ODADA İKİ ÇOCUK DAHA VARDI

Kadının kızını boğmaya çalıştığı görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videoyu çeken kişinin kim olduğu bilinmezken; aynı ortamda iki küçük çocuğun da korku içinde beklediği görüldü. Öte yandan kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu öne sürüldü.

Kullanıcılar videoya tepkilerini böyle gösterdi:



