Çocuğa Cinsel İstismara Bir Tutuklama

Çocuğa Cinsel İstismara Bir Tutuklama

Samsun’da çocuğa cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Çocuğa Cinsel İstismara Bir Tutuklama

Samsun'da çocuğa cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen ve ismi açıklanmayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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