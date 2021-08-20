Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
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Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün ilçe merkezinde yaşandı. İlçede çiftçilik yapan Ahmet Hanedan para verme vaadiyle H.Y.'yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü. Ahmet H. iddiaya göre burada çocuğa istismarda bulundu. Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.


Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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