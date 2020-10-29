11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı

Erzurum'un Narman ilçesinde bir kişinin, 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu ağaca bağlayarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştığının öğrenilmesi üzerine ilçe ayaklandı. Polisin güçlükle yatıştırdığı olay sonrası şüpheli Erzurum merkeze gönderildi.

Mide bulandıran olay akşam saatlerinde Narman ilçesi 101 Evler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mahalle sakinleri isminin E.K.(45) olduğu öğrenilen bir kişi 11 yaşında bir erkek çocuğunu ağaca bağlayarak cinsel istismarda bulunmaya çalışırken müdahale etti. Şüpheli kaçarken, vatandaşlar ağaca bağlanan çocuğu kurtardı.

SAPIK YAKALANDI, VATANDAŞLAR KAYMAKAMLIK BİNASINA AKIN ETTİ

Vatandaşların şikayeti üzerine yakalanan E.K. gözaltına alınarak kaymakamlıkla aynı binada olan ilçe emniyet amirliğine götürüldü. Olayı duyan vatandaşlar, E.K.'nin gözaltına kaymakamlık binası önüne akın etti. Vatandaşların dağılması için uyarı yapılırken, özel hareket, çevik kuvvet ve jandarma bölgede geniş çaplı tedbir aldı.

HALK ŞÜPHELİNİN İÇİNDE OLADUĞU ARACA SALDIRDI

Şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında binanın belediyeye ait kapısından çıkarıldı. Bunu gören vatandaşlar şüphelenin olduğu araca saldırmak istedi. Bu arada araç hızlıca uzaklaşınca vatandaşlar, şüphelinin rapor için götürüldüğü hastaneye gitmek istedi. Güvenlik güçleri vatandaşların geçişine izin vermedi. Güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süren arbede sonrası vatandaşlar dağıldı. İlçede yaşanan gerginliğin sona ermesi için şüphelinin Erzurum'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı